В новом году россиян ждут восемь коротких рабочих недель

Они приходятся на каждый месяц с января по июнь, а также на ноябрь

В новом году нас ждут восемь коротких рабочих недель. Они приходятся на каждый месяц с января по июнь, а также на ноябрь. Первая будет сразу после новогодних праздников — 9 и 10 января.

Следующая – в связи с празднованием Дня защитника Отечества – четырёхдневной. Рабочими будут четыре дня: с 25 по 28 февраля.

В марте благодаря Международному женскому дню вторая рабочая неделя также будет четырёхдневной. На день меньше придётся трудиться и в конце апреля в преддверии празднования Дня весны и труда.

Первая рабочая неделя мая продлится всего три дня: с шестого по восьмое число. А следующая неделя также будет сокращённой из-за Дня победы.

Ещё одна короткая рабочая неделя ждёт россиян в июне благодаря празднованию Дня России. Следующая сокращённая неделя ожидается лишь в ноябре – в связи с Днём народного единства.