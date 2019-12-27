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Курские полицейские и спасатели проверили точки продаж пиротехники

Никаких нарушений не выявили
Курские полицейские и спасатели проверили точки продаж пиротехники

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На этой неделе представителями городской администрации, полицейские и сотрудники Управления по делам ГО и ЧС провели рейды по торговым точкам, занимающимся продажей пиротехники. Проверяли соблюдение требований пожарной безопасности. Всего специалисты обследовали 23 объекта торговли.

Особое внимание проверяющие уделяли наличию инструкций по применению пиротехнических изделий, сертификатов соответствия, подтверждающих безопасность товара для жизни, здоровья людей и окружающей среды, а также  информации о товаре на русском языке, в том числе с указанием возрастных ограничений при продаже пиротехнических изделий и соблюдению сроков годности.

Как сообщает пресс-служба мэрии, никаких нарушений не выявили. 

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