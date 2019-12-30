Курск стал лидером по количеству аварий на теплосетях в Черноземье

В большинстве городов Черноземья в этом отопительном сезоне вообще не было порывов на теплосетях

Курск лидирует по количеству аварий на теплосетях по Черноземью. Наш город в разы опережает следующий по числу аварий Воронеж. При этом отрыв впечатляющий - в Курске было 22 порыва, в Воронеже - только 2.А в большинстве городов Черноземья в этом отопительном сезоне вообще не было порывов на теплосетях.Для сравнения в Курске 1012 км теплосетей, из них 496 собственные сети, 516 - арендуемые. Износ составляет примерно 80%. Финансирование на подготовку к зиме - 500 миллионов рублей. Заменено 16 км ветхих сетей. В Воронеже 1286,6 км теплосетей, 546 из них - в концессии. Износ около 60%, у концессионных – 80%. Финансирование на подготовку к зиме – 1 миллиард рублей. Заменено 40 км теплосетей, из них 22,1 км – концессионных.Самые "молодые" трубы в Белгороде и Орле. У белгородцев износ составляет – 28,7%. Всего у наших соседей 672,6 км теплосетей. На подготовку к зиме выделяют 320 миллионов. Заменено 8,5 км ветхих сетей. В Орле 308,9 км теплосетей, из которых 32% ветхих. На подготовку к зиме там выделяют 311 миллионов рублей. Заменено 8,9 км теплосетей.