Курянин украл у соседа диван

Он признался, когда ему пригрозили тюрьмой

В полицию обратился 34-летний курянин. Он переезжал в другую квартиру и в ожидании грузового автомобиля вынес мебель на лестничную площадку, отлучившись ненадолго. Оставленные без присмотра вещи заметил другой житель этого дома. За несколько минут к нему на помощь приехал его родственник, и вместе они перенесли чужую мебель к себе в квартиру. Свой диван сосед успел сфотографировать и выставить на продажу в интернете, посчитав, что новый лучше вписывается в интерьер.Прибывшие грузчики и сам хозяин мебели сначала пробовали искать её сомостоятельно и обошли несколько лестничных клеток. Не обнаружив там мебели, вызвали полицию.Другие жильцы этого дома единогласно подтвердили, что не видели, что кто-либо вывозил крупные вещи из подъезда. Поэтому полицейские решили проверить, в том числе, и жителей дома.В ходе проверки владелец одной из квартир вызвал подозрение. Полицейские объяснили ему, что хищение - это серьёзное преступление, за которое грозит и реальное лишение свободы, а явка с повинной является смягчающим обстоятельством. После этого предполагаемый подозреваемый сознался в краже и согласился отгрузить чужую мебель законному хозяину.По данному факту проводится проверка.