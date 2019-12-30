  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курянин украл у соседа диван

Он признался, когда ему пригрозили тюрьмой

Читайте также

В полицию обратился 34-летний курянин. Он переезжал в другую квартиру и в ожидании грузового автомобиля вынес мебель на лестничную площадку, отлучившись ненадолго. Оставленные без присмотра вещи заметил другой житель этого дома. За несколько минут к нему на помощь приехал его родственник, и вместе они перенесли чужую мебель к себе в квартиру. Свой диван сосед успел сфотографировать и выставить на продажу в интернете, посчитав, что новый лучше вписывается в интерьер.

Прибывшие грузчики и сам хозяин мебели сначала пробовали искать её сомостоятельно и обошли несколько лестничных клеток. Не обнаружив там мебели, вызвали полицию. 

Другие жильцы этого дома единогласно подтвердили, что не видели, что кто-либо вывозил крупные вещи из подъезда. Поэтому полицейские решили проверить, в том числе, и жителей дома.

В ходе проверки владелец одной из квартир вызвал подозрение. Полицейские объяснили ему, что хищение - это серьёзное преступление, за которое грозит и реальное лишение свободы, а явка с повинной является смягчающим обстоятельством. После этого предполагаемый подозреваемый сознался в краже и согласился отгрузить чужую мебель законному хозяину.

По данному факту проводится проверка.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Экспертное жюри подвело итоги конкурса для молодых предпринимателей «Курск новогодний»

Курянам запретили самостоятельно запускать фейерверки на территории Театральной площади

Уборка дворовых территорий проходит в Курске силами управляющих компаний

В новом году в Курской области вырастет плата за капремонт

Федерация фехтования России признала Инну Дериглазову лучшей спортсменкой года

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске