Курянин украл у соседа диван
Он признался, когда ему пригрозили тюрьмой
Прибывшие грузчики и сам хозяин мебели сначала пробовали искать её сомостоятельно и обошли несколько лестничных клеток. Не обнаружив там мебели, вызвали полицию.
Другие жильцы этого дома единогласно подтвердили, что не видели, что кто-либо вывозил крупные вещи из подъезда. Поэтому полицейские решили проверить, в том числе, и жителей дома.
В ходе проверки владелец одной из квартир вызвал подозрение. Полицейские объяснили ему, что хищение - это серьёзное преступление, за которое грозит и реальное лишение свободы, а явка с повинной является смягчающим обстоятельством. После этого предполагаемый подозреваемый сознался в краже и согласился отгрузить чужую мебель законному хозяину.
По данному факту проводится проверка.