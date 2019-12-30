Чтобы встретить Новый год центр Курска перекроют

Праздник будут отмечать на Театральной площади

В этот раз курян приглашают встретить Новый год на Театральной площади. Поэтому с 11 вечера 31 декабря до 3:30 утра 1 января движение автомобильного и пассажирского транспорта по улице Ленина на участке от улицы Урицкого до улицы Садовой будет перекрыто. Городской пассажирский транспорт пустят по улице Радищева.В это время будет организовано двустороннее движение автотранспорта по улицам Серафима Саровского, Почтовой, Кирова, Уфимцева, Золотой, Можаевской и вдоль стадиона Трудовые резервы.Добраться до Театральной площади, где будут проходить гуляния, можно будет пассажирским транспортом, который продолжит работать до половины четвёртого утра 1 января. В эту ночь перевозить горожан будут в общей сложности 34 автобуса и троллейбуса.