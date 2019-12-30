Чтобы встретить Новый год центр Курска перекроют
Праздник будут отмечать на Театральной площади
В это время будет организовано двустороннее движение автотранспорта по улицам Серафима Саровского, Почтовой, Кирова, Уфимцева, Золотой, Можаевской и вдоль стадиона Трудовые резервы.
Добраться до Театральной площади, где будут проходить гуляния, можно будет пассажирским транспортом, который продолжит работать до половины четвёртого утра 1 января. В эту ночь перевозить горожан будут в общей сложности 34 автобуса и троллейбуса.