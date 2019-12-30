  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Чтобы встретить Новый год центр Курска перекроют

Праздник будут отмечать на Театральной площади
Чтобы встретить Новый год центр Курска перекроют

Читайте также

В этот раз курян приглашают встретить Новый год на Театральной площади. Поэтому с 11 вечера 31 декабря до 3:30 утра 1 января движение автомобильного и пассажирского транспорта по улице Ленина на участке от  улицы Урицкого до улицы Садовой будет перекрыто. Городской пассажирский транспорт пустят по улице Радищева. 

В это время будет организовано двустороннее движение автотранспорта по улицам Серафима Саровского, Почтовой, Кирова, Уфимцева, Золотой, Можаевской и вдоль стадиона Трудовые резервы. 

Добраться до Театральной площади, где будут проходить гуляния, можно будет пассажирским транспортом, который продолжит работать до половины четвёртого утра 1 января. В эту ночь перевозить горожан будут в общей сложности 34 автобуса и троллейбуса.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Экспертное жюри подвело итоги конкурса для молодых предпринимателей «Курск новогодний»

Курянам запретили самостоятельно запускать фейерверки на территории Театральной площади

Уборка дворовых территорий проходит в Курске силами управляющих компаний

В новом году в Курской области вырастет плата за капремонт

Федерация фехтования России признала Инну Дериглазову лучшей спортсменкой года

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске