Экспертное жюри подвело итоги конкурса для молодых предпринимателей «Курск новогодний»

ТАКТ".В областном центре подвели итоги конкурса «Курск новогодний». Он проводится среди молодых предпринимателей любой формы собственности в возрасте от 18 до 35 лет. Такой необычный проект курского городского собрания реализуется только второй год, однако количество желающих принять в нём участие растёт. По традиции, за несколько дней до наступления Нового года экспертная комиссия подвела итоги и наградила победителей, сообщает телеканал "
Алла Чертова, председатель Курского городского собрания: «Самое главное, сегодня мы таким образом приглашаем к сотрудничеству наших молодых предпринимателей, людей творческих, инициативных и всех, кто готов развивать своё дело навстречу 1000-ию Курска. Важно, чтобы наше курское качество было заметно, было правильно оценено, и чтобы мы могли сказать: «Мы знаем, что всё курское – это отличное предложение для жителей, для покупателей».
Сёстры Татьяна и Мария уже 20 лет занимаются флористикой. Начинали делать цветочные композиции и съедобные букеты ещё в школе, затем решили создать свой небольшой бизнес.
Татьяна Трепалина: «Сейчас уже обучаемся постоянно, вкладываем в своё развитие. И решили всё-таки создать уже свою творческую мастерскую. Пока работаем дома, в домашних условиях, но в дальнейшем хотим иметь своё помещение».
На создание одного букета уходит несколько часов. Зачастую приходится трудиться по ночам, в свободное от основной работы время, признаются девушки.
Мария Воронцова: «4-5 часов. Но если есть все подготовленные материалы, они обычно заготавливаются заранее, природные материалы собираем сами. Всё самостоятельно, шишки вот к новому году. Что-то покупается, конечно, какой-то декор».
Конкурс «Курск новогодний» – отличная возможность проявить себя молодёжи. Начинающим предпринимателям продолжат оказывать всяческую поддержку и в будущем году, подчеркнула Алла Чертова.
Алла Чертова, председатель Курского городского собрания: «Конечно, это реальная возможность представить своё дело, свою находку, продукт. Это важно для предпринимателей. Сегодня бизнес и власть единую задачу решают – удовлетворить сегодня запросы наших горожан на лучшее качество».
Татьяна Трепалина: «Считаю, что это маленькая ступенька в нашем деле и очень важная»
Экспертное жюри подвело итоги конкурса для молодых предпринимателей «Курск новогодний»
Он проводится среди молодых предпринимателей любой формы собственности в возрасте от 18 до 35 лет