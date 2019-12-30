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Уборка дворовых территорий проходит в Курске силами управляющих компаний

О нерадивых коммунальщиках можно сообщить на горячую линию Госжилиспекции
Уборка дворовых территорий проходит в Курске силами управляющих компаний

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Более тысячи коммунальных работников убирают дворы города от снега. Но это не инициатива «управляек», заняться очисткой тротуаров, дорожек и придомовых проездов их обязала Госжилиспекция, сообщает телеканал "ТАКТ". 

По замыслуинициаторов уборки, все дворы должны быть очищены и посыпаны песко-соляной смесью. О нерадивых коммунальщиках, халатно относящихся к своей работе, можно сообщить на горячую линию Государственной жилищной инспекции по телефону 74-70-42.

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