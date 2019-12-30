ТАКТ".Более тысячи коммунальных работников убирают дворы города от снега. Но это не инициатива «управляек», заняться очисткой тротуаров, дорожек и придомовых проездов их обязала Госжилиспекция, сообщает телеканал "
По замыслуинициаторов уборки, все дворы должны быть очищены и посыпаны песко-соляной смесью. О нерадивых коммунальщиках, халатно относящихся к своей работе, можно сообщить на горячую линию Государственной жилищной инспекции по телефону 74-70-42.
Уборка дворовых территорий проходит в Курске силами управляющих компаний
О нерадивых коммунальщиках можно сообщить на горячую линию Госжилиспекции