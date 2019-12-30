Курянам запретили самостоятельно запускать фейерверки на территории Театральной площади
Для запуска салютов и петард опередили несколько десятков площадок
Также спасатели призывают соблюдать правила личной безопасности при запуске петард и салютов, не позволять детям самостоятельно запускать петарды, хлопушки и тем более салюты, помнить, что ни в коем случае нельзя направлять и бросать петарды в сторону людей и не злоупотреблять алкоголем.
Ранее в Курске определили площадки для запуска пиротехнических изделий. Они соответствуют всем требованиям. Ещё 14 точек определены в Судже, Льгове, Рыльске, Дмитриеве, в посёлках Мантурово, Тим, Солнцево, Глушково, Тёткино, Коренево, Черемисиново, Хомутовка и сёлах Беседино и Камыши. Площадки расположены, как правило, перед зданиями администраций района или сельсоветов.