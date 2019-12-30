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Курянам запретили самостоятельно запускать фейерверки на территории Театральной площади

Для запуска салютов и петард опередили несколько десятков площадок

Курянам запретили самостоятельно запускать фейерверки на территории Театральной площади

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В ночь с 31 декабря на 1 января для горожан ввели запрет на самостоятельное использование пиротехнических изделий на Театральной площади. Это сделано для обеспечения безопасности курян на праздничных мероприятиях. 

Также спасатели призывают соблюдать правила личной безопасности при запуске петард и салютов, не позволять детям самостоятельно запускать петарды, хлопушки и тем более салюты, помнить, что ни в коем случае нельзя направлять и бросать петарды в сторону людей и не злоупотреблять алкоголем. 

Ранее в Курске определили площадки для запуска пиротехнических изделий. Они соответствуют всем требованиям. Ещё 14 точек определены в Судже, Льгове, Рыльске, Дмитриеве, в посёлках Мантурово, Тим, Солнцево, Глушково,  Тёткино, Коренево, Черемисиново, Хомутовка и сёлах Беседино и Камыши. Площадки расположены, как правило, перед зданиями администраций района или сельсоветов.

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