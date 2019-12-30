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Курянам рассказали как будут работать больницы в праздники

Все стационары и скорая помощь работают в штатном режиме

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Председатель комитета здравоохранения Курской области Елена Палферова рассказала будут работать медицинские учреждения в дни новогодних праздников. 


Без медицинской помощи куряне не останутся, заверила Елена Палферова. Все стационары и скорая помощь работают в штатном режиме. Будут открыты по графикам и поликлиники. 


Графики работы  в праздники до 8 января можно посмотреть на официальных сайтах медицинских учреждений. В стационарах оказание медицинской помощи ведётся круглосуточно. Скорая помощь также работает круглосуточно. 


Кроме того, по всем вопросам медицинской помощи и лекарственного обеспечения круглосуточно можно обратиться на горячую линию по телефону: 8-915-510-06-63. На связи также Центр медицины катастроф, телефоны горячей линии: 58-78-86 и 58-78-87, отметила председатель комитета. 


Также в новогодние праздники будут работать аптеки, в том числе обеспечивающие население по льготным рецептам; некоторые – круглосуточно. С графиком их работы можно ознакомиться на сайте комитета здравоохранения. 


Во время всех официальных праздничных мероприятий будут дежурить бригады скорой медицинской помощи

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