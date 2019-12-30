Курянам запретили парковаться почти на 30-ти городских улицах

На ряде улиц Курска запретят остановку и стоянку автомобилей. Это нужно для обеспечения беспрепятственного движения спецтранспорта и уборки проезжей части от снега. Соответствующее постановление подписала городская администрация. Запрет будет действовать до 1 апреля 2020 года.
В перечень вошли следующие улицы:
- ул. Серегина на участках от ул. Энергетиков до ПЛК и от проспекта Кулакова до ул. Гагарина,
- ул. Пигорева от ул. Заводской до ул. Дейнеки,
- ул. Народной от проспекта Кулакова до ул. Краснополянской (нечетная сторона), - ул. Обоянской от ул. Резиновой до ул. Парковой,
- ул. Харьковской от ул. Народной до ул. Черняховского,
- проезда Элеваторного от ул. Черняховского до дома № 5 по Элеваторному проезду,
- ул. Парковой от ул. Белгородской до ул. Обоянской,
- ул. Гагарина от дома № 23 до ул. Энергетиков (обе стороны),
- ул. Заводской на участках от ул. Сумской до ул. Малышева (обе стороны), от ул. Сумской до ул. Малышева (обе стороны),
- ул. Малышева от ул. Заводской до ул. Дейнеки (обе стороны),
- ул. Резиновой от ул. Харьковской до ул. Краснополянской,
- ул. Краснополянской от ул. Народной до ул. Черняховского,
- ул. Ольшанского от ул. Конорева до ул. Заводской (обе стороны),
- ул. Менделеева от 7-го Промышленного переулка до ЦД «Лира»,
- ул. Комарова от ул. Дейнеки до ул. Заводской,
- ул. Сумской - дорога вдоль ОКБ от инфекционной больницы до ул. Крымской (обе стороны),
- ул. Крюкова от ПЛК до госпиталя (обе стороны),
- ул. Союзной от ул. 8 Марта до ул. 1-й Вишневой,
- ул. Станционной от ул. Союзной до ул. Республиканской,
- ул. Ильича,
- ул. Союзной от ул. Станционной до ул. 8 Марта,
- ул. 8 Марта от у. Каширцева до ул. Союзной,
- ул. Фрунзе от ул. Октябрьской до ул. Дубровинского,
- ул. Станционной от ул. Союзной до ул. Цюрупы (четная сторона),
- ул. Интернациональной (нечетная сторона),
- ул. Республиканской от ул. Станционной до ул. 2-й Рабочей (четная и нечетная стороны),
- ул. Республиканской (нечетная сторона).
Скоро СМЭП Курска установит там соответствующие дорожные знаки.