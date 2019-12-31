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Лента новостей / В регионе

В Курске пройдёт выставка кошек

Также будет работать выставка-продажа котят и щенков

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3 и 4 января в ТРЦ «МегаГриНН», ( на ул. К. Маркса, 68) пройдёт международная выставка кошек «Кубок Черноземья». Это уже 19-й международный фелинологический проект. 


Организатор мероприятия - Курская региональная общественная организация «Клуб любителей кошек «Баст» при поддержке администрации Курской области. 

Ожидается более 300 гостей из разных городов России и ближнего зарубежья. 

 

Вы сможете увидеть кошек разных пород: персидская, экзотическая, британская, шотландская, тайская, мейн-кун, курильский бобтейл, бенгальская, канадский сфинкс, сибирская, девон-рекс, украинский левкой и другие. 

 

Кроме этого будет работать выставка-продажа котят и щенков. В программе также экскурс-лекции для детей с ограниченными возможностями здоровья, Бест-шоу и благотворительная акция «Поможем вместе». 


Посмотреть на пушистых и хвостатых можно будет с 10 утра до 7 вечера на 2-м  этаже ТРЦ. 

Контакты: 8-910-210-60-15, NATSHALKURSK@MAIL.RU

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