В Курске пройдёт выставка кошек

Также будет работать выставка-продажа котят и щенков

3 и 4 января в ТРЦ «МегаГриНН», ( на ул. К. Маркса, 68) пройдёт международная выставка кошек «Кубок Черноземья». Это уже 19-й международный фелинологический проект.





Организатор мероприятия - Курская региональная общественная организация «Клуб любителей кошек «Баст» при поддержке администрации Курской области.

Ожидается более 300 гостей из разных городов России и ближнего зарубежья.

Вы сможете увидеть кошек разных пород: персидская, экзотическая, британская, шотландская, тайская, мейн-кун, курильский бобтейл, бенгальская, канадский сфинкс, сибирская, девон-рекс, украинский левкой и другие.

Кроме этого будет работать выставка-продажа котят и щенков. В программе также экскурс-лекции для детей с ограниченными возможностями здоровья, Бест-шоу и благотворительная акция «Поможем вместе».





Посмотреть на пушистых и хвостатых можно будет с 10 утра до 7 вечера на 2-м этаже ТРЦ.

Контакты: 8-910-210-60-15, NATSHALKURSK@MAIL.RU