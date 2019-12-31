Новый год на Театральной площади встретили 20 тысяч курян

16 человек с гуляний доставили в отделы полиции

В праздничных новогодних мероприятиях в России приняли участие около 6,5 миллионов человек. А в Курске - 32 тысячи. Только на Театральную площадь, где развернулись основные праздничные гуляния, пришли 20 тысяч человек. А по улице Радищева были даже автомобильные пробки.





Но не все куряне на культурно-массовых мероприятиях вели себя культурно, некоторые отправились отмечать праздник в спецприёмник. К тем, кто просто «перебрал» в новогоднюю ночь стражи порядка отнеслись лояльно. Забирали только тех, кто вёл себя неадекватно, пишет издание «ДДД» со ссылкой на региональное УМВД. На улицах Курска таких оказалось всего 10, ещё шестерых поймали в районах.





На этом новогодние мероприятия не заканчиваются. Например, сегодня и завтра курян приглашают на праздничную программу «Зимние забавы» на Театральной площади, начало в пять вечера, а до 5 января там же в три часа дня закружится «Новогодняя карусель».