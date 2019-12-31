  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Новый год на Театральной площади встретили 20 тысяч курян

16 человек с гуляний доставили в отделы полиции

Читайте также

В праздничных новогодних мероприятиях в России приняли участие около 6,5 миллионов человек. А в Курске - 32 тысячи. Только на Театральную площадь, где развернулись основные праздничные гуляния, пришли 20 тысяч человек. А по улице Радищева были даже автомобильные пробки.


Но не все куряне на культурно-массовых мероприятиях вели себя культурно, некоторые отправились отмечать праздник в спецприёмник. К тем, кто просто «перебрал» в новогоднюю ночь стражи порядка отнеслись лояльно. Забирали только тех, кто вёл себя неадекватно, пишет издание «ДДД» со ссылкой на региональное УМВД. На улицах Курска таких оказалось всего 10, ещё шестерых поймали в районах.


На этом новогодние мероприятия не заканчиваются. Например, сегодня и завтра курян приглашают на праздничную программу «Зимние забавы» на Театральной площади, начало в пять вечера, а до 5 января там же в три часа дня закружится «Новогодняя карусель».




+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске пройдёт выставка кошек

Рост рынка стриминговых сервисов в России

«Час независимой музыки»с Алексеем Ивановым

Курянам запретили парковаться почти на 30-ти городских улицах

Дед Мороз, Снегурочка, дискотека и «Город 312». Курян приглашают встретить Новый год на Театральной площади

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске