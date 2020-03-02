Обоянец угнал ВАЗовскую семерку у курянина, чтобы доехать до дома

А заодно украл похитил из салона магнитолу и навигатор

Молодой курянин вечером оставил свою ВАЗовскую семерку в посёлке Ворошнево, а на утро не нашёл машину на парковке и обратился в полицию. В тот же день полицейские обнаружили автомобиль с техническими повреждениями в Обояни.Выяснилось, что машину угнал 22-летний житель Обоняского района. В день угона он был в гостях у друзей в Курском районе. Чтобы не оставаться у них на ночёвку, он, выйдя во двор, заметил незапертый автомобиль, без сигнализации. На нём он доехал до дома в Обояни, выбирая исключительно просёлочные дороги, не заботясь о техническом состоянии машины. Семёрку он бросил недалеко от своего дома, похитив из салона магнитолу и навигатор.После задержания обоянец во ввсём признался, возбужено уголовное деле.Автомобиль уже вернули владельцу вместе с похищенной магнитолой и навигатором. Стражи порядка посоветовали ему позаботиться об обеспечения сохранности имущества.