  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Обоянец угнал ВАЗовскую семерку у курянина, чтобы доехать до дома

А заодно украл похитил из салона магнитолу и навигатор
Обоянец угнал ВАЗовскую семерку у курянина, чтобы доехать до дома

Читайте также

Молодой курянин вечером оставил свою ВАЗовскую семерку в посёлке Ворошнево, а на утро не нашёл машину на парковке и обратился в полицию. В тот же день полицейские обнаружили автомобиль с техническими повреждениями в Обояни.

Выяснилось, что машину угнал 22-летний житель Обоняского района. В день угона он был в гостях у друзей в Курском районе. Чтобы не оставаться у них на ночёвку, он, выйдя во двор, заметил незапертый автомобиль, без сигнализации. На нём он доехал до дома в Обояни, выбирая исключительно просёлочные дороги, не заботясь о техническом состоянии машины. Семёрку он бросил недалеко от своего дома, похитив из салона магнитолу и навигатор. 

После задержания обоянец во ввсём признался, возбужено уголовное деле.

Автомобиль уже вернули владельцу вместе с похищенной магнитолой и навигатором. Стражи порядка посоветовали ему позаботиться об обеспечения сохранности имущества.  

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

«Час независимой музыки» с Алексеем Ивановым

Синоптики пообещали курянам летнее тепло в марте

Куряне весело и дружно проводили зиму

В "Одноклассниках" появились фейковые аккаунты Старовойта и Карамышева

В Доме Советов поставят новый лифт за 18 с лишним миллионов

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске