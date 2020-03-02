Курские силовики обезвредили «террористов» в центре города
Командно-штабные учения «Гроза 2020» проходят в нескольких регионах России
Объектом нападения террористов в Курске стали административные здания в центре города, сообщает телеканал "ТАКТ". По легенде, группа вооружённых террористов захватила Курскую областную Думу. Преступники угрожали заложникам и выдвигали требования к органам власти.
В первую очередь, сотрудники полиции эвакуировали из Думы работников. Затем бойцы спецподразделений и сотрудники химико-радиометрической лаборатории преступили к визуальному осмотру здания.
Согласно сценарию заложников освободили, группу террористов обезвредили. Всего в учениях приняли участие несколько сотен сотрудников силовых ведомств.
Юрий Абросимов, руководитель командно-штабных учений: «Можно сделать вывод о том, что силы и средства, привлекаемые для проведения первоочередных мер и контртеррористических операций на территории города Курска готовы адекватно реагировать на любые осложнения оперативной обстановки».
По словам Николая Жеребилова, подобные мероприятия необходимо проводить на территории различных ведомств и государственных структур. В том число в Курской областной Думе.
Николай Жеребилов, председатель Курской областной Думы: «Конечно, волнуются люди, но, тем не менее, это необходимо, это учения. Это государственное учреждение. Поэтому мы совсем недавно проводили тренировку по пожарной безопасности. Всё чётко отработано по всем выходам. Всё в соответствии с планом эвакуации».
При подведении итогов прошедшего командно-штабного учения состояние взаимодействия и готовность правоохранительных органов и силовых структур региона к решению разноплановых задач в сфере борьбы с терроризмом руководством учения были оценены положительно.
Юрий Абросимов: «Руководство учений высоко оценило действия личного состава и сил и средств, которые были задействованы для проведения этого учения».