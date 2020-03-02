  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курские силовики обезвредили «террористов» в центре города

Командно-штабные учения «Гроза 2020» проходят в нескольких регионах России

Читайте также

Командно-штабные учения «Гроза 2020» проходят в нескольких регионах России. В Иваново «террористы» захватили здание УФСИН и подорвали самодельное взрывное устройство. В Липецкой области перед зданием администрации муниципального образования организовали несанкционированный митинг, переросший в массовые беспорядки.

Объектом нападения террористов в Курске стали административные здания в центре города, сообщает телеканал "ТАКТ". По легенде, группа вооружённых террористов захватила Курскую областную Думу. Преступники угрожали заложникам и выдвигали требования к органам власти.

В первую очередь, сотрудники полиции эвакуировали из Думы работников. Затем бойцы спецподразделений и сотрудники химико-радиометрической лаборатории преступили к визуальному осмотру здания.

Согласно сценарию заложников освободили, группу террористов обезвредили. Всего в учениях приняли участие несколько сотен сотрудников силовых ведомств.

Юрий Абросимов, руководитель командно-штабных учений: «Можно сделать вывод о том, что силы и средства, привлекаемые для проведения первоочередных мер и контртеррористических операций на территории города Курска готовы адекватно реагировать на любые осложнения оперативной обстановки».

По словам Николая Жеребилова, подобные мероприятия необходимо проводить на территории различных ведомств и государственных структур. В том число в Курской областной Думе.

Николай Жеребилов, председатель Курской областной Думы: «Конечно, волнуются люди, но, тем не менее, это необходимо, это учения. Это государственное учреждение. Поэтому мы совсем недавно проводили тренировку по пожарной безопасности. Всё чётко отработано по всем выходам. Всё в соответствии с планом эвакуации».

При подведении итогов прошедшего командно-штабного учения состояние взаимодействия и готовность правоохранительных органов и силовых структур региона к решению разноплановых задач в сфере борьбы с терроризмом руководством учения были оценены положительно.

Юрий Абросимов: «Руководство учений высоко оценило действия личного состава и сил и средств, которые были задействованы для проведения этого учения».
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

«Час независимой музыки» с Алексеем Ивановым

Синоптики пообещали курянам летнее тепло в марте

Куряне весело и дружно проводили зиму

В "Одноклассниках" появились фейковые аккаунты Старовойта и Карамышева

В Доме Советов поставят новый лифт за 18 с лишним миллионов

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске