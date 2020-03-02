В Курской области под суд идут рыбаки за ловлю острогой
Им грозит миллионный штраф и даже тюрьма
В итоге рыбалка вылилась в уголовное дело, селян обвиняют по части 3 статьи 256 уголовного кодекса "Незаконный вылов водных биологических ресурсов, совершённый группой лиц по предварительному сговору, с применением запрещённых орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов".
В результате такой рыбалки Московско-Окскому территориальному управлению Федерального
агентства по рыболовству причинён материальный ущерб в размере 13 тысяч 655 рублей, - поясняют в областной прокуратуре.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Рыбакам грозит штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от трёх до пяти лет, также они могут лишиться свободы на 2-5 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью в течение 3 лет или без такового.