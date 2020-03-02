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В Курской области под суд идут рыбаки за ловлю острогой

Им грозит миллионный штраф и даже тюрьма
В Курской области под суд идут рыбаки за ловлю острогой

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В Глушковском районе под суд идут три рыбака. Они незаконно ловили рыбу и раков в Сейме. делели они это с применением остроги, которая является запрещённым орудием вылова рыбы.

В итоге рыбалка вылилась в уголовное дело, селян обвиняют по части 3 статьи 256 уголовного кодекса "Незаконный вылов водных биологических ресурсов, совершённый группой лиц по предварительному сговору, с применением запрещённых орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов".

В результате такой рыбалки Московско-Окскому территориальному управлению Федерального 

агентства по рыболовству причинён материальный ущерб в размере 13 тысяч 655 рублей, - поясняют в областной прокуратуре.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Рыбакам грозит штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от трёх до пяти лет, также они могут лишиться свободы на 2-5 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью в течение 3 лет или без такового.
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