В марте снесут аварийное общежитие по улице Республиканской Курска
Его жильцов расселили в прошлом году
Общежитие признали непригодным для проживания и расселили в прошлом году. Жильцы получили новые квартиры на проспекте Дериглазова. Сейчас старое здание продолжает разрушаться.
По словам мэра, ситуация находится под контролем властей. В ближайшее время вокруг дома поставят ограждение и приступят к сносу. Также зачистят прилегающую территорию. Причем без бюджетных затрат, - отметил Виктор Карамышев.
Напомним, ранее начался демонтаж расселённых общежитий во 2-м Промышленном переулке. Все работы подрядчик выполняет за свой счёт.