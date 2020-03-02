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В марте снесут аварийное общежитие по улице Республиканской Курска

Его жильцов расселили в прошлом году
В марте снесут аварийное общежитие по улице Республиканской Курска

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Аварийный дом №42 «б» на улице Республиканской снесут через 10 дней, доложил губернатору глава Курска Виктор Карамышев. Власти смогли приступить к демонтажу здания только после того, как его приняли в собственность города.

Общежитие признали непригодным для проживания и расселили в прошлом году. Жильцы получили новые квартиры на проспекте Дериглазова. Сейчас старое здание продолжает разрушаться. 

По словам мэра, ситуация находится под контролем властей. В ближайшее время вокруг дома поставят ограждение и приступят к сносу. Также зачистят прилегающую территорию. Причем без бюджетных затрат, - отметил Виктор Карамышев. 

Напомним, ранее начался демонтаж расселённых общежитий во 2-м Промышленном переулке. Все работы подрядчик выполняет за свой счёт. 
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