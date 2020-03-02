Курский рапирист в составе сборной выиграл чемпионат Европы среди юниоров
Для Владислава Мыльникова это уже шестое "золото" подряд
Для нашего земляка это уже шестое "золото" подряд и третья командная европейская победа.
Россияне выиграли у соперников из Финляндии со счётом 45:10 и Венгрии – 45:33, в полуфинале одолели Польшу – 45:28. Во встрече за первое место они справились с противниками из сборной Италии с перевесом всего в один укол – 45:44.
Кроме Владислава Мыльникова на пьедестал поднялись участники личного финала братья Кирилл и Антон Бородачёвы из Самары, а также Дмитрий Осипов.