Курский рапирист в составе сборной выиграл чемпионат Европы среди юниоров

Для Владислава Мыльникова это уже шестое "золото" подряд

Владислав Мыльников из Курской области в составе сборной России выиграл командный турнир рапиристов на первенстве Европы-2020 по фехтованию среди юниоров. Соревнования проходили в Хорватии.Для нашего земляка это уже шестое "золото" подряд и третья командная европейская победа.Россияне выиграли у соперников из Финляндии со счётом 45:10 и Венгрии – 45:33, в полуфинале одолели Польшу – 45:28. Во встрече за первое место они справились с противниками из сборной Италии с перевесом всего в один укол – 45:44.Кроме Владислава Мыльникова на пьедестал поднялись участники личного финала братья Кирилл и Антон Бородачёвы из Самары, а также Дмитрий Осипов.