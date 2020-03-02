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Курский рапирист в составе сборной выиграл чемпионат Европы среди юниоров

Для Владислава Мыльникова это уже шестое "золото" подряд 
Курский рапирист в составе сборной выиграл чемпионат Европы среди юниоров

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Владислав Мыльников из Курской области в составе сборной России выиграл командный турнир рапиристов на первенстве Европы-2020 по фехтованию среди юниоров. Соревнования проходили в Хорватии. 

Для нашего земляка это уже шестое "золото" подряд и третья командная европейская победа.

Россияне выиграли у соперников из Финляндии со счётом 45:10 и Венгрии – 45:33, в полуфинале одолели Польшу – 45:28. Во встрече за первое место они справились с противниками из сборной Италии с перевесом всего в один укол – 45:44.

Кроме Владислава Мыльникова на пьедестал поднялись участники личного финала братья Кирилл и Антон Бородачёвы из Самары, а также Дмитрий Осипов.

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