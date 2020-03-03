Реновация ждёт дома культуры в сёлах Ивановское Рыльского района и Толпино Кореневского, и дргуие

В этом году в Курской области капитально отремонтируют 15 учреждений культуры.Реновация ждёт дома культуры в сёлах Ивановское Рыльского района и Толпино Кореневского, посёлках Касторное и Черемисиново, а также в Обояни. Ремонт обойдётся почти в 47 миллионов. Средства выделят из областного бюджета.Кроме того, в этом году в рамках нацпроекта «Культура» дополнительно проведут капремонт 10 учреждений культуры в Суджанском, Курском, Горшеченском, Обоянском, Кореневском, Хомутовском и Льговском районах. На это выделено более 25 миллионов рублей, из них 22 миллионов - федеральные средства.