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В этом году в Курской области капитально отремонтируют 15 учреждений культуры

Реновация ждёт дома культуры в сёлах Ивановское Рыльского района и Толпино Кореневского, и дргуие
В этом году в Курской области капитально отремонтируют 15 учреждений культуры

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В этом году в Курской области капитально отремонтируют 15 учреждений культуры. 

Реновация ждёт дома культуры в сёлах Ивановское Рыльского района и Толпино Кореневского, посёлках Касторное и Черемисиново, а также в Обояни. Ремонт обойдётся почти в 47 миллионов. Средства выделят из областного бюджета.

Кроме того, в этом году в рамках нацпроекта «Культура» дополнительно проведут капремонт 10 учреждений культуры в Суджанском, Курском, Горшеченском, Обоянском, Кореневском, Хомутовском и Льговском районах. На это выделено более 25 миллионов рублей, из них 22 миллионов  - федеральные средства.

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