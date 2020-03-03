В Курской области снижается заболеваемость ОРВИ
Из-за снижения посещаемости на минувшей неделе полностью пришлось уйти на "каникулы" одной школе
Среди заболевших, как и прежде, больше всего детей - 75 с лишним процента. Превышение эпидпорога отмечается лишь в одной возрастной группе - дошколята 3-6 лет (на 12,4%).
Также ведомство продолжает контролировать ситуацию с приостановлением учебного процесса в школах и детсадах. Из-за снижения посещаемости на минувшей неделе полностью пришлось уйти на "каникулы" одной школе, частично образовательный процесс приостановлен в 14 классах 11 школ области и 3 группах двух детских садов.