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Лента новостей / В регионе

В Курской области снижается заболеваемость ОРВИ

Из-за снижения посещаемости на минувшей неделе полностью пришлось уйти на "каникулы" одной школе
В Курской области снижается заболеваемость ОРВИ

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За прошедшую неделю в Курской области зарегистрировано около 7 тысяч случаев гриппа и ОРВИ. Это ниже эпидемического порога на 13,6%, поясняют в региональном управлении Роспотребнадзора.

Среди заболевших, как и прежде, больше всего детей - 75 с лишним процента. Превышение эпидпорога отмечается лишь в одной возрастной группе - дошколята 3-6 лет (на 12,4%).

Также ведомство продолжает контролировать ситуацию с приостановлением учебного процесса в школах и детсадах. Из-за снижения посещаемости на минувшей неделе полностью пришлось уйти на "каникулы" одной школе, частично образовательный процесс приостановлен в 14 классах 11 школ области и 3 группах двух детских садов.
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