В Курске на три дня закрыли движение автотранспорта по улице Смородиновая

Проехать нельзя будет в районе 42-го дома

В Курске на три дня закрывается движение автотранспорта по улице Смородиновая. Сегодня и до 5 марта. Проехать нельзя будет в районе 42-го дома. Как пояснили в мэрии, это связно с работами по прокладке подземного газопровода.