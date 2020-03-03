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В Курске на три дня закрыли движение автотранспорта по улице Смородиновая

Проехать нельзя будет в районе 42-го дома
В Курске на три дня закрыли движение автотранспорта по улице Смородиновая

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В Курске на три дня закрывается движение автотранспорта по улице Смородиновая. Сегодня и до 5 марта. Проехать нельзя будет в районе 42-го дома. Как пояснили в мэрии, это связно с работами по прокладке подземного газопровода.

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