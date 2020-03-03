Лента новостей / В регионе Вчера, 11:42 В Курске на три дня закрыли движение автотранспорта по улице Смородиновая Проехать нельзя будет в районе 42-го дома Читайте также Почти на две недели улицу Семеновская Курска закрыли для автотранспорта На трех улицах Курска ограничат движение В Курске на три дня закрывается движение автотранспорта по улице Смородиновая. Сегодня и до 5 марта. Проехать нельзя будет в районе 42-го дома. Как пояснили в мэрии, это связно с работами по прокладке подземного газопровода. +0 -0