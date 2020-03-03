Ушёл из жизни ветеран, Герой Советского Союза Михаил Булатов
Михаил Булатов был последним из живших в Курской области участников войны, удостоенных звания Героя
Михаил Булатов был последним из живших в Курской области участников войны, удостоенных за боевые подвиги звания Героя Советского Союза.
Администрации Курска и области, мэр города Виктор Карамышев и губернатор Роман Старовойт выразили соболезнования родным и близким Михаила Алексеевича.
- Ушёл из жизни человек, чьим мужеством и доблестью проложена дорога к свободе, к спокойной, мирной жизни. Михаил Алексеевич был гордостью области, настоящим патриотом, сделавшим всё для того, чтобы передать любовь к Родине молодому поколению, - отметил глава региона.
Редакция радио "Курс" выражает соболезнования семье Михаила Булатова.