Ушёл из жизни ветеран, Герой Советского Союза Михаил Булатов

Михаил Булатов был последним из живших в Курской области участников войны, удостоенных звания Героя

Сегодня не стало нашего легендарного земляка, ветерана Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, Почётного гражданина Курской области, Курска и Калининграда Михаила Булатова. Ему было 95 лет. Он прошёл всю войну сапёром. Получил награды за битву на Курской дуге и штурм Кёнигсберга. При штурме Кёнигсберга он в одиночку обезвредил 24 авиабомбы.Михаил Булатов был последним из живших в Курской области участников войны, удостоенных за боевые подвиги звания Героя Советского Союза.Администрации Курска и области, мэр города Виктор Карамышев и губернатор Роман Старовойт выразили соболезнования родным и близким Михаила Алексеевича.- Ушёл из жизни человек, чьим мужеством и доблестью проложена дорога к свободе, к спокойной, мирной жизни. Михаил Алексеевич был гордостью области, настоящим патриотом, сделавшим всё для того, чтобы передать любовь к Родине молодому поколению, - отметил глава региона.Редакция радио "Курс" выражает соболезнования семье Михаила Булатова.