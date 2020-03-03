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В Курске «Шестёрка» столкнулась с «Тойотой» и опрокинулась

Авария произошла на улице Гремяченской
В Курске «Шестёрка» столкнулась с «Тойотой» и опрокинулась

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2 марта в Курске на улице Гремяченской произошла авария с пострадавшим. Как рассказала старший инспектор по пропаганде отдела ГИБДД по Курску Ольга Францова, около 11 часов 62-летний водитель на автомобиле «Ваз-2106», двигаясь в сторону улицы 50 Лет Октября, напротив дома №6 "А" по улице Гремяченской, не справился с управлением и столкнулся с припаркованной у края проезжей части справа «Тойотой». От удара «Шестёрка» опрокинулась. В результате ДТП её водитель получил травмы, его госпитализировали.




ФОТО - АВТОКАДР_46
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