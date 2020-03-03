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25-летний курянин организовал интернет-магазин по продаже разных видов наркотиков

Ему грозит до 20 лет лишения свободы
25-летний курянин организовал интернет-магазин по продаже разных видов наркотиков

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В Курске полицейские задержали 25-летнего местного жителя - он организовал целый интернет-магазин по продаже наркотиков.

На сайте предлагались различные виды растительных и синтетических наркотиков, в том числе, кокаин.

Распространением курянин занимался сам. Для этого он купил два автомобиля и, соблюдая меры конспирации, по ночам в частных секторах города и ближайших районах делал тайники-закладки.

Оптовую партию запрещённых веществ он хранил в лесу, откуда забирал для формирования разовых порций. Всего у парня изъяли около 400 граммов наркотиков, а также приспособления для их расфасовки. Из направили на экспертизу. Интернет-магазин закрыли, блокировали и канал поставки наркотиков в регион.

Сейчас подозреваемый арестован и до окончания следствия останется в следственном изоляторе. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.






ФОТО - УМВД РОССИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
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