25-летний курянин организовал интернет-магазин по продаже разных видов наркотиков

Ему грозит до 20 лет лишения свободы

В Курске полицейские задержали 25-летнего местного жителя - он организовал целый интернет-магазин по продаже наркотиков.На сайте предлагались различные виды растительных и синтетических наркотиков, в том числе, кокаин.Распространением курянин занимался сам. Для этого он купил два автомобиля и, соблюдая меры конспирации, по ночам в частных секторах города и ближайших районах делал тайники-закладки.Оптовую партию запрещённых веществ он хранил в лесу, откуда забирал для формирования разовых порций. Всего у парня изъяли около 400 граммов наркотиков, а также приспособления для их расфасовки. Из направили на экспертизу. Интернет-магазин закрыли, блокировали и канал поставки наркотиков в регион.Сейчас подозреваемый арестован и до окончания следствия останется в следственном изоляторе. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.