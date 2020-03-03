Курские сахарные заводы готовятся к новому производственному сезону

Общая производительность сахзаводов составит порядка 36 тысяч тонн переработанной свёклы в сутки

Сахарные заводы Курской области готовятся к новому производственному сезону. Сейчас предприятия заключают договоры с сельхозтоваропроизводителями на поставку сахарной свёклы урожая 2020 года. Общая производительность сахзаводов составит порядка 36 тысяч тонн переработанной свёклы в сутки.В прошлом сезоне в Курской области работали 9 сахарных заводов. На реконструкцию, модернизацию предприятий и подготовку их к производственному сезону выделили более 2 млрд рублей. Это позволило обеспечить суточную производительность в пределах 36 тысяч тонн.ООО «Белсахар» приобрёл новый собственник – УК «ЭкоНива-АПК Холдинг». В этом году для повышения эффективности переработки сахарной свёклы могут провести реконструкцию и модернизацию сахзавода. Окончательное решение инвестор примет летом.По итогам прошлого года выработано 649 тысяч тонн сахара с ростом на 5% к уровню 2018 года.Ранее, стало известно, что пять российских сахарных заводов - в Башкирии, Тульской области и Татарстане - остановили работу из-за убыточного производства. В Курской области заводы продолжат свою рабботу.