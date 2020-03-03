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Курские сахарные заводы готовятся к новому производственному сезону

Общая производительность сахзаводов составит порядка 36 тысяч тонн переработанной свёклы в сутки
Курские сахарные заводы готовятся к новому производственному сезону

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Сахарные заводы Курской области готовятся к новому производственному сезону. Сейчас предприятия заключают договоры с сельхозтоваропроизводителями на поставку сахарной свёклы урожая 2020 года. Общая производительность сахзаводов составит порядка 36 тысяч тонн переработанной свёклы в сутки.

В прошлом сезоне в Курской области работали 9 сахарных заводов. На реконструкцию, модернизацию предприятий и подготовку их к производственному сезону выделили более 2 млрд рублей. Это позволило обеспечить суточную производительность в пределах 36 тысяч тонн.

ООО «Белсахар» приобрёл новый собственник – УК «ЭкоНива-АПК Холдинг». В этом году для повышения эффективности переработки сахарной свёклы могут провести реконструкцию и модернизацию сахзавода. Окончательное решение инвестор примет летом. 

По итогам прошлого года выработано 649 тысяч тонн сахара с ростом на 5% к уровню 2018 года. 

Ранее, стало известно, что пять российских сахарных заводов - в Башкирии, Тульской области и Татарстане -  остановили работу из-за убыточного производства. В Курской области заводы продолжат свою рабботу.  



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