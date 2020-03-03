Знаменитого курского хоккеиста Геннадия Дьякова поздравили с 80-летием товарищеским матчем

ТАКТ». Игре предшествовало чествование юбиляра. Сам Геннадий Дьяков рассказал о том, что для него значит хоккей с мячом.28 февраля знаменитый спортсмен, чемпион РСФСР по хоккею с мячом Геннадий Дьяков отметил свое 80-летие. А на следующий день, в честь юбиляра, состоялся товарищеский матч на ледовой «Арене», сообщает телеканал «
Геннадий Дьяков, ветеран хоккея с мячом: «Это моя жизнь. Честно говорю, не преувеличиваю. С 12 лет, в 1952 году пришел в «Динамо» и моя жизнь началась. Футбол вначале, а с 15 лет хоккей. В 17 лет я уже играл за взрослую на спартакиаде народов СССР. В 195 9 году я стал чемпионом России. В 1965-м получил мастера спорта СССР, нам четверым всего дали из той команды».
Одно из самых ярких воспоминаний связано с финальным турниром чемпионата РСФСР в Павлово на Оке, 1959 год. Кто станет победителем - «Труд» курский или обуховский должен был решить дополнительный матч.
Геннадий Дьяков, ветеран хоккея с мячом: «Конечно, это был замечательный день для нас, и мы выиграли 5:2. И стали чемпионами России. Когда ехали домой, то в Орле полный вагон болельщиков был. Проводница за голову взялась. Когда приехали домой, то полная площадь народу была. Рабочий день, часов 11-12 , а вся площадь забита. Представляете? Разве это можно забыть? Да никогда».
Всего три года прошло с того дня, как Геннадий Дьяков перестал выходить на лед – запретили врачи. Но, отмечает внучка именитого спортсмена, менее активным он не стал.
Людмила, внучка Геннадия Дьякова: «Он рвется в бой всегда. До сих пор бодрый. Спортсмен по натуре, это видно. И это до сих пор так, в 80 лет. И, я очень надеюсь, что и дальше так будет».
В настоящее время, отмечают ветераны спорта, хоккей с мячом незаслуженно забыт в регионе. Поэтому товарищеский матч – это еще и попытка обратить внимание на эту несправедливость.
Георгий Афанасьев, пресс-секретарь областной федерации хоккея с мячом: «Сегодня здесь собрались ветераны, поклонники хоккея. Федерация хоккея с мячом проводит мастер-класс. Все могут убедиться, что есть еще порох в пороховницах у наших ветеранов. Также мы хотим обратить внимание руководства области на этот традиционный вид спорта. Нам бы очень хотелось, чтобы он вновь приобрел былую славу и силу. К слову, хоккей с мячом включен в олимпийскую программу. А это о многом говорит».
Знаменитого курского хоккеиста Геннадия Дьякова поздравили с 80-летием товарищеским матчем
28 февраля знаменитый спортсмен, чемпион РСФСР по хоккею с мячом Геннадий Дьяков отметил свое 80-летие