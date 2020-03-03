Курские дорожники начали ямочный ремонт

Первым делом в порядок приведут наиболее аварийные участки дорог на улицах Полевой, Октябрьской, Маяковского, Дубровинского, Малых и другие

В Курске начали ямочный ремонт дорог. В комитете транспорта и автодорог пояснили, что летом ямочный ремонт проводят с применением горячей асфальтобетонной смеси, зимой — литой асфальтобетонной смеси, которую можно использовать при температуре до – 10°С. Метод достаточно эффективный и даже обеспечивает более длительный срок службы отремонтированного участка.Первым делом в порядок приведут наиболее аварийные участки дорог на улицах Полевой, Октябрьской, Маяковского, Дубровинского, Малых, Аэродромной, Марата, Дзержинского, Резиновой, Светлая, Бойцов 9-й Дивизии, проспекте Кулакова, в 1-м Суворовском и во 2-м Воротнем переулках.Всего запланировано отремонтировать более 1300 м² покрытия.Как только погода позволит использовать горячую асфальтобетонную смесь, работы продолжатся на тех участках автодорог, которые не затронет нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».