«Час независимой музыки» с Алексеем Ивановым

В ночь со вторника на среду на радио Курс в «Часе независимой музыки» Алексея Иванова мы слушаем Industrial Mix

В ночь со вторника на среду на радио Курс в «Часе независимой музыки» Алексея Иванова мы слушаем Industrial Mix.Плей-лист:1. Never Worse - Bloat (Bone (EP)‘2019)2. Rhys Fulber & Blush Response - Federal Republic (Corruption Of Form (EP)‘2019)3. Halv Drøm - EME (Various Artist – Echoes From The Factory ‘2019)4. RE:ALPHA - Maschinerie der Zwietracht (Real Version) (Various Artist – Future of Industrial, Vol. 01 ‘2019)5. Jaclyn Kendall - Great March of Return (Various – Never A Land Without People ‘2018)6. Exome - Decomposed Wreck (Chained (EP)‘2019)7. NO/ON - Anarca Arcada (AKAΪΑ (EP)‘2018)8. Thanatropics - Blast Exposed Rebar (Recombinant (EP)‘2020)9. Ersatz Olfolks - A Story Of Steel (Various – Special Weapon ‘2019)10. Urals Vector Plant - Stranger Noise (Various Artist – Noise Based ‘2019)11. Palazzo's Monstrosity Coil - Circle With Hands (Mimic (EP)‘2019)12. group A - Alibi (group A (EP)‘2017)13. Hålbå - Heidniches Ritus (Ohne Zukunft (EP)‘2019)14. Bellatrix - Manifesto (Various – Nightshade 12" ‘2017)15. Ron Morelli - Laugh Taker (Mick Harris Remake) (Laugh Taker Remixes (EP)‘2020)16. Fret - Salford Priors (Stormfield Version) (Salford Priors + Versions 12" ‘2019)17. ANFS - Psevdesthisis (Various Artistis – Guts, Tendons & Hemps ‘2019)18. Cornil - Front Line Porn (Unmarked Shadows (EP) ‘2019)19. Last Days of S.E.X. - Trash (Close To Destruction And Still Beautiful ‘2019)20. Istigkeit - What You Call Sanity (UNIVERSAL POISON ‘2020)21. RE_P - Rage, A Fight-Or-Flight Response (A List of Emotion (EP) ‘2019)22. Viviankrist - Blue Iron 'Iron Flesh Reshape' ‘202023. H880 - Death Before Deshonor ‘202024. Thanos Hana - Middelland 3021GC (Various – Rotterdam '2019)25. Aleksander Jagodziński - For We are Many (Various – Tears for Fears Vol. 2 ‘2019)26. Blush Response - Energy Mirror ‘201927. Naked - Destroy (Killed by Roses (EP) ‘2020)28. Shrouds - Dictators Die (Various Artists [ISTGKT 002] ‘2019)