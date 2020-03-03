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Куряне весело и дружно проводили зиму

В Курске в этом году к организации праздника подошли как никогда серьёзно и с небывалым размахом

Куряне весело и дружно проводили зиму

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Не успела начаться Масленица, как пришла пора с ней прощаться. В Курске в этом году к организации праздника подошли как никогда серьёзно и с небывалым размахом. Всю неделю на Театральной площади горожан развлекали заводными песнями и угощали свежей выпечкой.

В последний масленичный день в центре города было не менее весело и многолюдно. Тысячи жителей собрались, чтобы дружно проводить зиму и встретить весну, сообщает телеканал "ТАКТ". Для гостей праздника приготовили множество развлечений: мастер-классы, выступление творческих коллективов, детские аттракционы и молодецкие забавы.

- Комната хорошая, для детей очень полезная. Но мы ничего не успели – там везде очередь. Праздник, как и везде. Русские люди любят отдыхать, любят праздновать и умеют праздновать, умеют устраивать праздники.

- Удивительное мероприятие. Наверное, такое ощущение, что мы попали в другой город жить. Очень нравится. И Новый год, и Масленица. И детям развлечения. Ощущения другого города.

- Очень весело! Я люблю Масленицу, поздравляю всех с праздником!

Курские хозяюшки не только лакомились блинами, но и рассказывали, как сами готовят главное масленичное угощение.

- Нужно замесить тесто, потом его полить на сковороду и ждать до полной готовности блина.

А курские богатыри не упустили случая помериться силой и прямо на сцене принялись поднимать 32-килограммовые гири. Как говорится, разгулялись добры молодцы, распотешились.

Многие пришли на площадь специально, чтобы посоревноваться в ловкости и забраться на призовой столб. В борьбе приняли участие даже девушки, однако достать заветный подарок совсем непросто. Алексей Евдокимов без труда оказался на самом верху столба и сорвал свой приз.

Алексей Евдокимов: «20 лет стажа у меня. С 11 лет начал. В Октябрьском районе гуся снял, а здесь соковарку».

Но по-настоящему жарко было у самой масштабной снежной фигуры. Там торжественно сожгли 6-метровое чучело Масленицы. Не остался в стороне и Виктор Карамышев. Он лично поджёг его. На радость присутствующих, соломенная фигура сгорела за считанные минуты. По народным поверьям это значит, что весна будет ранней и тёплой.

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