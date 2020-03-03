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Синоптики пообещали курянам летнее тепло в марте

Завтра днём в Курской области ожидается до 13º тепла

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Начало марта удивит россиян тёплой, нехарактерной для этого времени погодой. В некоторых областях столбики термометров поднимутся до плюс 22-24 градусов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Это уже даже не весна, а настоящее лето. С 4 марта аномальное тепло ожидается в Курской, Воронежской и Липецкой областях – до плюс 15-18 градусов. В Крыму и Краснодарском крае потеплеет до плюс 22, в Адыгее – до плюс 24», – отметил синоптик. 

При этом руководитель Гидрометцентра отмечает, что яркого солнца на 8 марта ждать не стоит, но температура будет положительной. Роман Вильфанд предположил, что могут быть побиты температурные рекорды за все 140 лет наблюдений. 

«Погода совершенно необыкновенная. С каждым днём будет повышение температуры, связано это с очень тёплым воздухом, который поступает из Африки и с Ближнего Востока», – подчеркнул он.

Добавим, по прогнозу Курского Гидрометцентра завтра днём в Курской области ожидается до 13º тепла, ночью - до 5° тепла, без существенных осадков. Облачно с прояснениями, местами туман. 

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