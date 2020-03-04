Его планируют создать на проспекте Дружбы

В Курске появится сквер русско-татарской дружбы. Его планируют создать на проспекте Дружбы.Прошлым летом жители Северо-западного микрорайона попросили губернатора создать парк в этой части города. Роман Старовойт идею поддержал и пообещал проработать варианты её воплощения.На предложение откликнулась Курская региональная общественная организация «Татарско-русская дружба». Там приветствовали идею создания парка дружбы между нашими народами. Инициативу поддержал и президент Татарстана Рустам Минниханов, который заверил, что республика готова оказать содействие в реализации проекта.В Татарстан уже направлено техническое задание на разработку проектно-сметной документации (требования к освещению, видеонаблюдению, организации на территории сквера точек торговли и питания), информация по обеспечению земельного участка инженерными сетями, схема организации транспортного движения и другие необходимые материалы, пояснили в региональной администрации.Проект представят для общественного обсуждения. Парк планируется разбить вблизи торгового центра «Континент».На фото: Дворец земледельцев в Казани