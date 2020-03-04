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Лента новостей / В регионе

В Курске появится сквер русско-татарской дружбы

Его планируют создать на проспекте Дружбы 
В Курске появится сквер русско-татарской дружбы

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В Курске появится сквер русско-татарской дружбы. Его планируют создать на проспекте Дружбы.

Прошлым летом жители Северо-западного микрорайона попросили губернатора создать парк в этой части города. Роман Старовойт идею поддержал и пообещал проработать варианты её воплощения. 

На предложение откликнулась Курская региональная общественная организация «Татарско-русская дружба». Там приветствовали идею создания парка дружбы между нашими народами. Инициативу поддержал и президент Татарстана Рустам Минниханов, который заверил, что республика готова оказать содействие в реализации проекта. 

В Татарстан уже направлено техническое задание на разработку проектно-сметной документации (требования к освещению, видеонаблюдению, организации на территории сквера точек торговли и питания), информация по обеспечению земельного участка инженерными сетями, схема организации транспортного движения и другие необходимые материалы, пояснили в региональной администрации. 

Проект представят для общественного обсуждения. Парк планируется разбить вблизи торгового центра «Континент». 



На фото: Дворец земледельцев в Казани
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