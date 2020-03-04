Выставка "Курск. Далёкий и близкий" открылась в областном центре

ТАКТ". Некоторые экспонаты уникальны – отмечает организатор выставки Олег Радин.В арт-пространстве "кАРТина" открылась выставка "Курск. Далёкий и близкий". Представлены картины 20 авторов, фотографии дореволюционного города, а также скульптуры, книги и документы, связанные с историей Курска, сообщает телеканал "
В рамках творческого некоммерческого партнерства между галереей «АЯ» и одной из строительных компаний, месяц назад в областном центре появилось арт-пространство «кАРТина». За короткий период времени там уже состоялся ряд ярких мероприятий, которые привлекли внимание ценителей искусства. Продолжением сотрудничества стала выставка «Курск. Далекий и близкий», посвященная прошлому и настоящему города.
Олег Радин, организатор выставки, художник, галерист:
«В первую очередь это живопись. Картины про старый Курск дореволюционный. И параллельно с этим, конечно, краеведческие материалы – фотографии, документы, подтверждающие то, что пишут художники. Большой кусок мы уделили 50-60-ым годам, когда Курск восстанавливался после войны. И многие картины посвящены тем кусочкам города Курска, которых уже нет. Так называемый отсек – Курск утерянный»
Среди экспонатов – эскиз одного из самых величественных и узнаваемых зданий города.
Константин Серебрянников, организатор выставки
«Как выглядел Дом Советов, каким он должен был быть. Сейчас мы видим совсем другое здание. Было много проектов. Этот, очевидно, один из них. Но очень интересный проект. Интересно, я думаю, и горожанам будет»
А ознакомившись с заголовками курской газеты 80-летней давности, посетители выставки могут убедиться в правильности суждения древнегреческого философа Ксенофонта. Он утверждал, что история имеет свойство двигаться по спирали. Каким Курск был и каким его хотели видеть горожане, очень заинтересовало скульптора Юрия Киреева.
Юрий Киреев, скульптор:
«Меня в первую очередь заинтересовали фотографии исторические, потому как мало информации раньше было. Не было возможности посмотреть, как выглядел наш город раньше. Это очень интересно, познавательно»
Первый день выставки собрал сотни курян. Среди них Ангелина Алябьева, которая собрала много интересного материала для публикаций в социальных сетях.
Ангелина Алябьева, блогер
«Я считаю, что у жителей города Курска есть прекрасная возможность увидеть насколько многогранен наш город. Насколько он в старинном виде был красив. И убедиться, что и сегодня он очень хорош. Это должно быть интересно людям»
Узнать новое о старом Курске жители и гости города смогут на протяжении почти всего марта.
Олег Радин, организатор выставки, художник, галерист:
«Выставка будет доступна около месяца. Но мы работаем концентрированно – четверг, пятница, суббота, воскресенье. Будем рады видеть всех курян и гостей города Курска»
Выставка "Курск. Далёкий и близкий" открылась в областном центре
Представлены картины 20 авторов, фотографии дореволюционного города, а также скульптуры, книги и документы