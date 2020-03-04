Курский фермер попался на мошенничестве с субсидиями

Возбуждено уголовное дело

В Большесолдатском районе возбуждено уголовное дело о мошенничестве с субсидией на развитие животноводческих ферм. Его фигурант - местный индивидуальный предприниматель.Он получил от регионального комитета АПК грант в форме субсидии на развитие семейных животноводческих ферм в сумме 8,5 миллионов рублей.В обоснование понесённых затрат фермер предоставил в Комитет план расходов, согласно которому он собирался приобрести сельскохозяйственную технику, частично оплатив покупку средствами гранта. На самом же деле он не собирался тратить собственные средства на технику и заключил фиктивные сделки с членом семейной фермы, а также со знакомым якобы о приобретении сельхозтехники на общую сумму 4,7 млн.. Однако, как показала проверка, часть этой техники он приобрёл ранее по заниженной цене, а другую часть - вообще не покупал.Таким способом на основании подложных документов глава крестьянско-фермерского хозяйства похитил выделенную ему субсидию в форме гранта в размере 2 млн. 703 тыс. руб, сообщили в прокуратуре.По материалам прокурорской проверки Следственный комитет возбудил уголовное дело.Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Большесолдатского района.