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Молодая курянка расцарапала лицо полицейскому

Девушка была навеселе и не хотела ехать в отдел
Молодая курянка расцарапала лицо полицейскому

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В Курске на 24-летнюю горожанку заведено уголовное дело. Её обвиняют в применении насилия к представителю власти.

Дело было ночью 22 февраля. Стражи порядка собиральсь доставить пьяную курянку в территориальный отдел полиции для составления административного протокола. Девушку посадили в служебный автомобиль ППС, но ехать она отказывалась. Чтобы избежать административной ответственности она умышленно поцарапала ногтями лицо и руку инспектора, в результате схлопотав уголовное дело. 

Сейчас все обстоятельства случившегося выясняют следователи. Расследование продолжается.
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