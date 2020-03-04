Молодая курянка расцарапала лицо полицейскому

Девушка была навеселе и не хотела ехать в отдел

В Курске на 24-летнюю горожанку заведено уголовное дело. Её обвиняют в применении насилия к представителю власти.Дело было ночью 22 февраля. Стражи порядка собиральсь доставить пьяную курянку в территориальный отдел полиции для составления административного протокола. Девушку посадили в служебный автомобиль ППС, но ехать она отказывалась. Чтобы избежать административной ответственности она умышленно поцарапала ногтями лицо и руку инспектора, в результате схлопотав уголовное дело.Сейчас все обстоятельства случившегося выясняют следователи. Расследование продолжается.