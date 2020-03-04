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Пока курянин был в командировке, сосед разобрал здание у него на участке

Из стройматериалов он возвёл постройку у себя 

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Пока селянин из Солнцевского района был в командировке, житель соседней улицы разобрал постройку у него на участке на стройматериалы. 

Разбирать строение рядом со своим домом тот опасался, именно поэтому выбрал жилище через несколько улиц, заранее зная, что его хозяин уезжает. Целых два месяца мужчина по ночам похищал строительные материалы и сразу использовал их для строительства своих надворных построек.

Хозяин жилья, вернувшись из командировки, обнаружил почти разобранное здание на участке и обратился в полицию. Полицейские нашли следы, оставленные злоумышленником, и свидетелей, которые замечали подозрительного соседа. Но каждый раз он уверял их, что помогает хозяину дома, пока тот отсутствует.

Сейчас проводится проверка для решения о возбуждении уголовного дела по факту кражи.
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