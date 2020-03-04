Подорожание на паузе. В Курске водители маршруток пока не берут с горожан дополнительные 3 рубля

ТАКТ".В Курске не подорожал проезд в маршрутках. Во всяком случае, пока. Изначально перевозчики планировали повысить цену 3 марта, это подтверждали и в мэрии. Но после того как губернатор области выразил свое неудовольствие ситуацией в сфере пассажирских перевозок, водители маршруток не стали требовать у курян дополнительные три рубля, сообщает телеканал "
В апреле 2018 года была установлена пока еще действующая цена на проезд в маршрутках города Курска – 18 рублей в автобусах «ПАЗ» и 19 рублей в микроавтобусах. Тогда перевозчики повысили стоимость на два рубля. Куряне к подорожанию услуги отнеслись с негодованием.
В конце февраля нынешнего года в маршрутках появились объявления о новом повышении стоимости. 22 – рубля, если оплачиваешь проезд наличными, и 19 рублей, если карточкой. Таким образом, курян начали готовить к тому, что надо отсчитывать на 3 рубля больше. Вникать в доводы перевозчиков горожане по-прежнему не хотят.
- Отношусь отрицательно. Конечно это удар по семейному бюджету. И довольно высока цена. Самое дорогое маршрутное такси – 19 рублей, а когда будет 22, то это плюс три рубля. Поездка туда и сюда – это уже 44 рубля. Отрицательно отношусь
- Я отношусь к этому негативно. Все дорожает, а у пенсионеров пенсия маленькая. Они ездят по городу в поисках недорогих продуктов. Поэтому очень негативно. Перевозчики ссылаются на то, что якобы бензин дорожает, но на самом деле, я думаю, это не так.
Подорожание подтвердили в мэрии. Там уточнили, что тариф повысится во вторник, 3 марта. Также напомнили, что согласно Федеральному закону, перевозчики, работающие по нерегулируемым тарифам, могут самостоятельно устанавливать стоимость проезда. К повышению стоимости с негодованием отнесся губернатор. На оперативном совещании поручил разобраться – кем принято решение, а также на каком основании.
Не исключено, что реакция Романа Старовойта стала причиной того, что 3 марта цена не изменилась. Куряне добирались на работу за прежние 18-19 рублей. Стало также известно, что руководитель области намерен серьезно обсудить транспортную проблему города на совещании.
Роман Старовойт, губернатор Курской области: «Мне сегодня коллеги из городской администрации детально расскажут на основании чего планируется повышать тарифы. Нареканий очень много. До сих пор городом не утверждена схема движения пассажирского транспорта. Без утверждения схемы мы не можем формировать новую удобную схему маршрутов. То, что сейчас 70% перевозок осуществляется коммерческим транспортом, это неправильно. У нас фактически убит муниципальный пассажирский транспорт, городской электротранспорт. На месте депо у нас сейчас торговые комплексы. Все подстанции разрушены, сетевое хозяйство разрушено, рельсы – на ладан дышат. Ну и, соответственно, вагоны такие. Конечно, если убитый трамвай, и пассажиропотока нет. А вместо этого пассажиропотока на коммерческой основе эти бешеные маршрутки ржавые бегают. Это неправильно. Мы в первую очередь должны уделять внимание государственному муниципальному транспорту».
Необходимо разбираться и возвращаться на правильные рельсы – подытожил губернатор. В ближайшее время станут известны результаты совещания по вопросам пассажирских перевозок. Не исключено, что они отразятся на намерениях перевозчиков повысить тариф.
Подорожание на паузе. В Курске водители маршруток пока не берут с горожан дополнительные 3 рубля
Изначально перевозчики планировали повысить цену 3 марта