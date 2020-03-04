Курский опыт выездных операций могут внедрить по всей России

Мобильные хирургические бригады в областной больнице сформированы в рамках проекта «Год здоровья»

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени Вишневского посетили курские больницы и оценили состояние хирургической службы. Эксперты особо отметили практику проведения выездных операций. Как отметила заместитель губернатора Ирина Хмелевская, выезды хирургических бригад областной клинической больницы в районы позволяют сократить для пациентов срок ожидания плановой операции.Столичные коллеги курских медиков отметили, что в первый раз встретились с таким подходом и эту практику можно распространить на другие регионы.- В условиях кадрового дефицита это помогает решить проблемы доставки пациентов, люди находятся рядом со своим домом, а районные специалисты, общаясь с коллегами из областного центра, повышают свой профессиональный уровень, - поясняет Иррина Хмелевская.Мобильные хирургические бригады в областной больнице сформированы в рамках проекта «Год здоровья». Врачи клиники регулярно посещают районные медорганизации и оказывают консультативно-медицинскую помощь.