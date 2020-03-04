Курский опыт выездных операций могут внедрить по всей России
Мобильные хирургические бригады в областной больнице сформированы в рамках проекта «Год здоровья»
Столичные коллеги курских медиков отметили, что в первый раз встретились с таким подходом и эту практику можно распространить на другие регионы.
- В условиях кадрового дефицита это помогает решить проблемы доставки пациентов, люди находятся рядом со своим домом, а районные специалисты, общаясь с коллегами из областного центра, повышают свой профессиональный уровень, - поясняет Иррина Хмелевская.
Мобильные хирургические бригады в областной больнице сформированы в рамках проекта «Год здоровья». Врачи клиники регулярно посещают районные медорганизации и оказывают консультативно-медицинскую помощь.