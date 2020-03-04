Историческое здание курской областной прокуратуры внесли в реестр недвижимости

Ранее там располагалась лютеранская кирха

Здание прокуратуры Курской области внесено в реестр недвижимости объектов культурного наследия регионального значения. В XIX веке там располагалась лютеранская кирха, но уже почти полвека в этом здании находится областная прокуратура.Речь идёт о здании на улице Ленина, 21 Курска. Его площадь - более 1,5 тыс. кв. м.В 1825 году проживающие в Курске иностранцы основали евангелическо-лютеранскую общину, а через год открыли молельный дом. Спустя 69 лет вблизи старой лютеранской церкви на Московской улице была построена кирха святых апостолов Петра и Павла. В 1924 году лютеранскую церковь закрыли.Позже в бывшей кирхе располагались радиоклуб, склад городской торговой организации. К началу войны здание реконструировали по проекту архитектора Григорьева. После этого архитектурный облик бывшей кирхи кардинально изменился и уже не имел ничего общего с религиозным объектом.В 1971 году в здание переехала областная прокуратура. С течением времени облик его менялся, внутри проводились капитальные ремонты, классический светло-жёлтый цвет фасада изменили на бордовый.В 2019 году после капитального ремонта фасаду вернули изначальный цвет. В двух помещениях здания сохранились потолки 1895 и 1938 годов.