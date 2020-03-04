  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курянам предлагают стать «Волонтёрами Конституции»

Подать заявку можно до 16 марта

Читайте также

Центризбирком одобрил предложение Ассоциации волонтёрских центров о создании Всероссийского общественного корпуса «Волонтёры Конституции». Волонтёры примут участие в информационно-просветительской кампании по подготовке и проведению общероссийского голосования по поправкам в главный закон страны.

Любой совершеннолетний россиянин может зарегистрироваться на сайте волонтёрыконституции.рф. Подать заявку можно до 16 марта. По итогам заявочной кампании отберут 100 тысяч добровольцев по всей России.

В течение двух недель до старта голосования в общественных местах - в торговых центрах, парках, аэропортах, ж/д и автовокзалах и других - установят три тысячи информационных стоек, у которых волонтёры расскажут людям о планируемых изменениях в Конституцию и общероссийском голосовании. Каждому гражданину предложат не только узнать о голосовании, но и стать участником различных волонтёрских акций и сделать доброе дело.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Историческое здание курской областной прокуратуры внесли в реестр недвижимости

Курск - в пятёрке самых узнаваемых городов России

У курского губернатора появился новый советник

На курских водоёмах почти не осталось льда

Курский опыт выездных операций могут внедрить по всей России

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске