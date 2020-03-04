Курянам предлагают стать «Волонтёрами Конституции»
Подать заявку можно до 16 марта
Любой совершеннолетний россиянин может зарегистрироваться на сайте волонтёрыконституции.рф. Подать заявку можно до 16 марта. По итогам заявочной кампании отберут 100 тысяч добровольцев по всей России.
В течение двух недель до старта голосования в общественных местах - в торговых центрах, парках, аэропортах, ж/д и автовокзалах и других - установят три тысячи информационных стоек, у которых волонтёры расскажут людям о планируемых изменениях в Конституцию и общероссийском голосовании. Каждому гражданину предложат не только узнать о голосовании, но и стать участником различных волонтёрских акций и сделать доброе дело.