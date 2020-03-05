Для курских женщин устроили праздничный завтрак
Около ста представительниц прекрасного пола чествовали на торжественном мероприятии
Нина Кузнецова: «Я была в аварии. И как сказать, обреклась на такой подвиг. Если я выживу, ради своих детей, на тот день у меня было трое ещё, я помогу приёмному ребёнку».
От имени начальника УМВД России по Курской области и всех сотрудников органов внутренних дел Нине Ивановне вручили благодарственное письмо за её нелёгкий материнский труд.
Нина Кузнецова: «Мы обычная семья. В общем, управляемся легко, как будто так и нужно. Как-то всё просто. Старшие детки помогают младшим. Младшие ещё младшим».
Нину Кузнецову и ещё около ста представительниц прекрасного пола чествовали на торжественном мероприятии, получившим необычное и воздушное название – «Завтрак в платьях», сообщает телеканал "ТАКТ". В преддверии международного женского дня дамам говорили слова благодарности, читали стихи. Для них выступали лучшие курские коллективы.
Впрочем, курянки-рукодельницы тоже не остались в стороне и подготовили сюрпризы для собравшихся. Татьяна Неверович уже 5 лет занимается созданием авторских кукол и сегодня представила выставку своих работ «Жизнь в миниатюре».
Татьяна Неверович: «Сначала леплю лица, потом собираю куклу и доделываю ей тело. И потом уже одеваю её. Иногда кукла сама просился на свет и сама себя придумывает. Я просто хочу её слепить. Есть такое ощущение».
Может Татьяна смастерить фигуру и по образу конкретного персонажа. Например, мульпликационную Шапокляк.
Татьяна Неверович: «Я её изменила, сделала помоложе, без признаков старения. Такая с осаночкой дамочка».
На встрече представительницы самых разных профессий. Депутаты областной думы, актив профсоюзных комитетов, лучшие работники сфер здравоохранения и образования, а также руководители органов местного самоуправления.
Вспомнили за завтраком историю появления праздника. Изначально он был утверждён днём солидарности женщин во многих странах в борьбе за равные права и эмансипацию. Клара Цеткин в 1910 году на II Международной социалистической конференции предложила учредить международный женский день. Предполагалось, что в этот день женщины будут устраивать митинги и шествия, привлекая общественность к своим проблемам. Так, благодаря женской инициативе, праздник стал отмечаться во многих европейских странах. А в 1913 году пришёл и в Россию.
Роль женщины в современной политике невозможно переоценить, уверена Марина Олифиренко. А мужчины-коллеги зачастую её поддерживают и помогают.
Марина Олефиренко заместитель главы администрации Курчатовского района: «Мужчины нас не притесняют. По крайней мере, в моём окружении они меня понимают, ценят и любят. Женщины – сам по себе народ очень ответственный. И на наши плечи ложится очень много задач. Не только общественной какой-то работы, профессиональной. Мы же и матери, и хранительницы домашнего, семейного очага».