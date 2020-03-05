Почти 4 тысячи курян обратились за выплатами на первого ребёнка
Решение о назначении выплаты принимается органом соцзащиты в течение 30 дней со дня регистрации всех документов
Решение о назначении выплаты принимается органом соцзащиты в течение 30 дней со дня регистрации всех документов, в том числе тех, которые запрашиваются в рамках межведомственного взаимодействия.
По вновь принятым решениям о назначении ежемесячной выплаты организовано еженедельное перечисление денежных средств на счета получателей, отмечают в комитете. Там заверили, что выплата назначается с даты подачи заявления и, несмотря на большой объём работы (а сотрудникам учреждения приходится работать без выходных), обязательно будет осуществлена всем в полном объёме.