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Почти 4 тысячи курян обратились за выплатами на первого ребёнка

Решение о назначении выплаты принимается органом соцзащиты в течение 30 дней со дня регистрации всех документов
Почти 4 тысячи курян обратились за выплатами на первого ребёнка

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С начала года в органы соцзащиты Курской области и многофункциональные центры обратились уже 3 890 курян, желающих получить выплату в связи с рождением первого ребёнка, сообщает региональный комитет социального обеспечения, материнства и детства.

Решение о назначении выплаты принимается органом соцзащиты в течение 30 дней со дня регистрации всех документов, в том числе тех, которые запрашиваются в рамках межведомственного взаимодействия.

По вновь принятым решениям о назначении ежемесячной выплаты организовано еженедельное перечисление денежных средств на счета получателей, отмечают в комитете. Там заверили, что выплата назначается с даты подачи заявления и, несмотря на большой объём работы (а сотрудникам учреждения приходится работать без выходных), обязательно будет осуществлена всем в полном объёме.

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