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В Курске завершился II Международный конкурс баянистов им. В. Гридина

Международный конкурс имени Виктора Гридина - это не только дань памяти выдающемуся артисту, но и продолжение великих традиций русского баянного искусства, открытие новых имён молодых исполнителей

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Международный конкурс имени Виктора Гридина - это не только дань памяти выдающемуся артисту, но и продолжение великих традиций русского баянного искусства, открытие новых имён молодых исполнителей.

Юлия Полетыкина, председатель комитета по культуре Курской области: «Мы популяризируем искусство игры на данных инструментах и это очень здорово, что именно с именем нашего земляка, Виктора Гридина, связана такая популярность этого конкурса».

В зале Курской государственной филармонии аншлаг. На гала-концерт собрались все участники конкурса. В этом году в надежде занять призовое место и заявить о себе как о перспективном исполнителе на родину Гридина съехались около 100 молодых музыкантов, сообщает телеканал "ТАКТ".

К участию в престижном конкурсе Владислав Антропцев готовился не одну неделю. По признанию юного музыканта, баян – инструмент капризный, однако ему поддался быстро.

Владислав Антропцев, учащийся МБУ ДО «ДШИ им. М.Г. Эрденко № 1» г. Старый Оскол: «На нём играть довольно-таки непросто. А обучиться может каждый, кто желает. Программа была в общем, мягко говоря, средняя для моего возраста. Мы её выучили за месяца два-три».

Без поддержки наставника не обходится ни одно занятие. Юрий Вершинин уверен, что у его воспитанника большое будущее на музыкальном поприще.

Юрий Вершинин, преподаватель МБУ ДО «ДШИ им. М.Г. Эрденко № 1» г. Старый Оскол: «Парень хороший, трудолюбивый. Что сказать? Всё хватает быстро, нравится ему. И ещё у него абсолютный слух, это очень много значит. Я думаю, что из него получится боянист неплохой, хороший».

Члены жюри в течение 4-х дней оценивали конкурсантов. Из года в год их мастерство растёт, как и количество талантливой молодёжи в целом, отмечают эксперты.

Николай Севрюков, профессор Белорусской государственной академии музыки, заслуженный артист республики Беларусь: «Уровень очень высокий. Нам было довольно сложно определить победителей, потому как много было очень талантливых. Мы старались никого не забыть, не оставить за пределами».
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