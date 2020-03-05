В Курске поймали серийного автовора, который совершил 10 краж за неделю
Грабителя задержали с поличным при попытке очередной кражи
Из салонов забирал автотехнику и все ценные вещи, которые находил. Не брезговал и аккумуляторами. Их он продавал случайным людям или сдавал в пункт приёма металла.
Часть потерпевших не сразу замечали пропажу, поэтому сообщали в полицию спустя несколько дней.
Грабителя задержали с поличным при попытке очередной кражи. Часть похищенной автотехники у него изъяли. Остальное он успел сбыть. Выяснилось также, что мужчина ранее уже был судим. Сейчас злоумышленник арестован и активно сотрудничает со следствием.