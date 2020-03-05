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В Курске поймали серийного автовора, который совершил 10 краж за неделю

Грабителя задержали с поличным при попытке очередной кражи
В Курске поймали серийного автовора, который совершил 10 краж за неделю

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Курские полицейские задержали серийного автовора. На счету 37-летнего курянина порядка десяти краж, совершённых всего за одну неделю. В каждом случае он выбирал транспорт, не оборудованный сигнализациями. Также ему попадались машины, хозяева которых попросту забывали их закрыть. Все автомобили он подбирал заранее, по пути недалеко от своего дома.

Из салонов забирал автотехнику и все ценные вещи, которые находил. Не брезговал и аккумуляторами. Их он продавал случайным людям или сдавал в пункт приёма металла.

Часть потерпевших не сразу замечали пропажу, поэтому сообщали в полицию спустя несколько дней.

Грабителя задержали с поличным при попытке очередной кражи. Часть похищенной автотехники у него изъяли. Остальное он успел сбыть. Выяснилось также, что мужчина ранее уже был судим. Сейчас злоумышленник арестован и активно сотрудничает со следствием. 

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