Роман Старовойт всё же входит в группу глав субъектов, имеющих сильное влияние

Курский губернатор потерял четыре позиции в февральском рейтинге влияния глав российских регионов, который составило «Агентство политических и экономических коммуникаций». Если в январе он был на 26-м месте, то сейчас - на 30-м. Но Роман Старовойт всё же входит в группу глав субъектов, имеющих сильное влияние.Группу "очень сильное влияние" возглавляют мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Тульской области Александр Дюмин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.Как поясняют аналитики, основными тенденциями, характеризующими отношения между группами региональных элит в феврале, стали продолжающиеся шаги по укреплению собственного влияния на муниципальном уровне со стороны губернаторов, избранных в прошлом году, и изменение баланса сил в регионах, затронутых новыми ротациями в губернаторском корпусе.