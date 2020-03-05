Курский губернатор потерял четыре позиции в февральском рейтинге влияния глав российских регионов
Роман Старовойт всё же входит в группу глав субъектов, имеющих сильное влияние
Группу "очень сильное влияние" возглавляют мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Тульской области Александр Дюмин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Как поясняют аналитики, основными тенденциями, характеризующими отношения между группами региональных элит в феврале, стали продолжающиеся шаги по укреплению собственного влияния на муниципальном уровне со стороны губернаторов, избранных в прошлом году, и изменение баланса сил в регионах, затронутых новыми ротациями в губернаторском корпусе.