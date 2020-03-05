В Курскую Думу внесли законопроект о снижении ставок транспортного налога для мотоциклов

Законопроект подготовил губернатор, теперь его рассмотрят депутаты

В Курскую Областную Думу внесли законопроект о снижении ставок транспортного налога для мотоциклов и мотороллеров, о котором ранее заявил Роман Старовойт. Владельцев отечественных байков предлагается освободить от транспортного налога полностью. Законопроект подготовил губернатор, теперь его будут рассматривать депутаты.Так, для мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя до 20 лошадиных сил включительно ставку предлагается снизить с 10 до 6 рублей за лошадиную силу, от 20 до 35 л.с. включительно — с 20 до 11 рублей, свыше 35 до 40 л.с. включительно — с 50 до 28 рублей. Дополнительно устанавливается категория «свыше 40 л.с. Ставка по ней составит 32 рубля.