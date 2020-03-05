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У украинца изъяли квадрокоптер, которым он собирался снимать курскую реку

Стоит такой аппарат более 78 тысяч рублей

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В автомобильном пункте пропуска Тёткино курские таможенники изъяли у въезжавшего в Россию украинца  квадрокоптер. Техника оказалась незадекларированна. 

30-летний сумчанин при прохождении таможенного контроля заявил, что у него нет товаров, подлежащих обязательному декларированию, запрещённых или ограниченных к ввозу на территорию Евразийского экономического союза. Однако в ходе досмотра в багажнике его автомобиля обнаружили квадрокоптер в упаковочной сумке. Украинец объяснил, что едет в гости к родственникам в Курскую область, а с помощью квадрокоптера собирался снимать красивые виды Сейма. О том, что квадрокоптер, как товар подлежит таможенному декларированию, он не знал.


Как показала экспертиза, квадрокоптер Mavic Pro модели M1P изготовлен в Китае. Максимальная дальность полёта составляет 13 км. Модель имеет систему спутникового позиционирования GPS/ГЛОНАСС и видеокамеру. Стоит такой аппарат более 78 тысяч рублей.

Поскольку эта сумма превысила сумму эквивалентную 500 евро, товар подлежит таможенному декларированию, пояснил начальник Глушковского таможенного поста Вячеслав Свежинцев.

В итоге в отношении гражданина Украины составили административный протокол. Постановление по делу вынесет суд. Мужчине грозит штраф в размере от половины до двукратного размера стоимости квадрокоптера или его конфискация. 




ФОТО - КУРСКАЯ ТАМОЖНЯ
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