В Курске приступили к строительству второй очереди дороги по проспекту Плевицкой
Новая трасса свяжет проспект Плевицкой с улицей Сумской с дальнейшим выездом на объездную дорогу
Строительством этого участка магистрали в этом году займётся курское ООО «ДРСУ». Сегодня дорожники приступили к подготовительным работам на объекте. Им предстоит засыпать овраг глубиной порядка 20 метров, укрепить основание и уложить верхний слой асфальтобетонного покрытия. При устройстве проезжей части планируется использовать износостойкий щебёночно-мастичный асфальтобетон толщиной 6 см. Кроме того, между слоями покрытий уложат геосетку, предотвращающая образование трещин.
Также на автомагистрали обустроят автобусные остановки, установят дорожные знаки, светофоры и барьерное ограждение, нанесут дорожную разметку, произведут озеленение прилегающей территории. Вдоль новой дороги установят наружное электроосвещение.
Сдать объект планируется в этом году.