В Курске приступили к строительству второй очереди дороги по проспекту Плевицкой

Новая трасса свяжет проспект Плевицкой с улицей Сумской с дальнейшим выездом на объездную дорогу

В Курске приступили к строительству второй очереди дороги по проспекту Надежды Плевицкой. В прошлом году подрядчик выполнил работы первого этапа на участке протяжённостью 1,8 км – по две полосы движения в каждом направлении. Дорога соединила проспект Плевицкой с улицей Косухина. Протяжённость второго участка составит 600 м, по две полосы движения в каждом направлении. Новая трасса свяжет проспект Плевицкой с улицей Сумской с дальнейшим выездом на объездную дорогу М-2 «Крым».Строительством этого участка магистрали в этом году займётся курское ООО «ДРСУ». Сегодня дорожники приступили к подготовительным работам на объекте. Им предстоит засыпать овраг глубиной порядка 20 метров, укрепить основание и уложить верхний слой асфальтобетонного покрытия. При устройстве проезжей части планируется использовать износостойкий щебёночно-мастичный асфальтобетон толщиной 6 см. Кроме того, между слоями покрытий уложат геосетку, предотвращающая образование трещин.Также на автомагистрали обустроят автобусные остановки, установят дорожные знаки, светофоры и барьерное ограждение, нанесут дорожную разметку, произведут озеленение прилегающей территории. Вдоль новой дороги установят наружное электроосвещение.Сдать объект планируется в этом году.