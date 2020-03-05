Энергетики рассказали, какие улицы Курска на следующей неделе останутся без света

На следующей неделе в Курске снова планируются работы в электрических сетях

На следующей неделе в Курске снова планируются работы в электрических сетях, в связи с чем снова будут отключать электричество. Так без света останутся следующие улицы города:В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:С 10 по 13 марта с 9-30 до 15 часов:Пионеров 21-51; 28-52; Чумаковская 30-44, 21-39; Красная Армия 36-40; Народная 2-2а; Белгородская 23; Сумская 13-23; Моковская 26-30; Заводская 6.С 10 по 13 марта 2020 г. с 9-00 до 17-00: Капитальный ремонт ВЛ и обрезка деревьев.Малиновая 21-53, 22-56; Овечкина 80д-106, 55-83; Бочарова 43-65, 52-58; Литовская 35а-55; 5-йДаньшенский переулок 3-19, 4-20; 6-йДаньшенский переулок 3-11, 2-14;7-йДаньшенский переулок 1-11, 2-10., ул.1-2 Степная; ул.1-5 Кислинские; 1-10 Степные переулки; Аэроклубная; Броневая; Заповедный проезд; Парашутная; Дружининская 17-39, 12-46, 46а, 28г,358а.Телефон для справок: 32-32-15В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:С 10 по 13 марта с 9 до 17 часов:Спортивная, Олимпийская, Институтская, 2-й Аэродромный, 2-й Воротний, Бойцов 9-й дивизии,3-й, 4-й Аэродромный, ул. 1-я, 2-я Бугорская, ул. Новая Бугорская, ул. Кавказская, проезд Бугорский, ул. Институтская, 1-й, 2-й Институтский переулок, ул. 2-я КавказскаяТелефон для справок: 32-40-89В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:С 10 по 13 марта с 9-30 до 16 часов:ВЧК 55-99; ВЧК, 47 - CОШ № 34 им. В.М Бочарова,12 марта с 13-30 до 16 часов: Новая Первомайская 1-49,2-54, Фрунзе 100-106, 103-111, Новый Первомайский переулок 1-19, 2-20.Телефон для справок: 26-32-10