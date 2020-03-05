  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Энергетики рассказали, какие улицы Курска на следующей неделе останутся без света

На следующей неделе в Курске снова планируются работы в электрических сетях
Энергетики рассказали, какие улицы Курска на следующей неделе останутся без света

Читайте также

На следующей неделе в Курске снова планируются работы в электрических сетях, в связи с чем снова будут отключать электричество. Так без света останутся следующие улицы города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ: 

С 10 по 13 марта с 9-30 до 15 часов: 

Пионеров 21-51; 28-52; Чумаковская 30-44, 21-39; Красная Армия 36-40; Народная 2-2а; Белгородская 23; Сумская 13-23; Моковская 26-30; Заводская 6. 
С 10 по 13 марта 2020 г. с 9-00 до 17-00: Капитальный ремонт ВЛ и обрезка деревьев.
Малиновая 21-53, 22-56; Овечкина 80д-106, 55-83; Бочарова 43-65, 52-58; Литовская 35а-55; 5-йДаньшенский переулок 3-19, 4-20; 6-йДаньшенский переулок 3-11, 2-14;
7-йДаньшенский переулок 1-11, 2-10., ул.1-2 Степная; ул.1-5 Кислинские; 1-10 Степные переулки; Аэроклубная; Броневая; Заповедный проезд; Парашутная; Дружининская 17-39, 12-46, 46а, 28г,358а.

Телефон для справок: 32-32-15 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ: 

С 10 по 13 марта с 9 до 17 часов: 

Спортивная, Олимпийская, Институтская, 2-й Аэродромный, 2-й Воротний, Бойцов 9-й дивизии, 
3-й, 4-й Аэродромный, ул. 1-я, 2-я Бугорская, ул. Новая Бугорская, ул. Кавказская, проезд Бугорский, ул. Институтская, 1-й, 2-й Институтский переулок, ул. 2-я Кавказская

Телефон для справок: 32-40-89 

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ: 

С 10 по 13 марта с 9-30 до 16 часов: 

ВЧК 55-99; ВЧК, 47 - CОШ № 34 им. В.М Бочарова, 

12 марта с 13-30 до 16 часов: Новая Первомайская 1-49,2-54, Фрунзе 100-106, 103-111, Новый Первомайский переулок 1-19, 2-20.


Телефон для справок: 26-32-10


+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области начали готовиться к проведению голосования по внесению поправок в Конституцию

На выходных в Курской области будут ловить пьяных водителей

В Курске приступили к строительству второй очереди дороги по проспекту Плевицкой

У украинца изъяли квадрокоптер, которым он собирался снимать курскую реку

Прощание с Михаилом Булатовым пройдёт 7 марта в КЗ «Свиридовский»

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске