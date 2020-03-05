В Курской области начали готовиться к проведению голосования по внесению поправок в Конституцию

ТАКТ".В областном центре состоялось пленарное заседание членов региональной Общественной палаты. Участники встречи, в первую очередь, обсудили мероприятия по подготовке проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, которое, как известно, состоится 22 апреля, сообщает телеканал "
Напомним, в Послании Федеральному Собранию Владимир Путин обратил внимание, что со времени принятия Конституции прошло уже более 25 лет, и текущие российские реалии сегодня изменились. В качестве оснований для внесения поправок в главный документ страны президент озвучил ряд экономических и социальных проблем.
14 февраля Путин подписал распоряжение об организации подготовки проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию. Согласно данному документу, полномочия по организации подготовки возложены на Центральную избирательную комиссию, а также территориальные и участковые комиссии.
Галина Заика, председатель Избирательной комиссии Курской области: «В рамках подготовительных мероприятий мы организаторы выборов. Сейчас самая главная задача – это провести данное мероприятие, общероссийское голосование, на высоком организационном уровне, как всегда мы проводим любую избирательную кампанию».
Всего было внесено около 900 предложений по поправкам. На сегодняшний день эта работа вышла на финишную прямую с точки зрения подготовки текста изменений в Конституцию. Проект по поправкам будет предложен к рассмотрению уже на днях.
Галина Заика: «Это совершенно иная процедура, уникальная процедура. Здесь, конечно, действовать будет по особому закону, который сейчас рассматривается в Госдуме и будет 10 марта во втором чтении поправки внесены и процедура данного голосования».
Тем не менее, общие стандарты, которые используются при проведении выборов любого уровня, останутся прежними: будут работать избирательные участки, утверждаться списки избирателей, готовиться оборудование и помещения для голосования. В настоящее время идёт процесс согласования с типографией о подготовке к распечатке избирательных бюллетеней.
Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет лично присутствовать на участках, предусмотрено досрочное голосование и использование технологии «Мобильный избиратель».
Галина Заика: «Это стандартная процедура наша, которая заявила о себе очень положительно на предыдущих избирательных кампаниях. Конечно, она сохраняется для тех избирателей, которые находятся не в месте своего жительства, а в месте нахождения. Имеет право обратиться с заявлением в любую участковую избирательную комиссию, территориальную, МФЦ, либо через портал Госуслуг».
В день голосования планируется открыть 1111 избирательных участков. Временные участки по традиции будут сформированы на территории больниц и на ЖД вокзале. Правом голоса в Курской области обладают 920 404 избирателя.
В Курской области начали готовиться к проведению голосования по внесению поправок в Конституцию
В областном центре состоялось пленарное заседание членов региональной Общественной палаты