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Лента новостей / Происшествия

В Курске нашли двух водителей, скрывшихся с места ДТП

Оба автомобилиста сбили пешеходов и уехали

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В Курске 5 марта сбили двух пешеходов, оба водителя скрылись с мест ДТП, но полицейские их разыскали. 

Так, примерно в половину восьмого вечера напротив дома №5 на проспекте Дериглазова автомобиль задавил 43-летнего мужчину, который шёл в попутном направлении. Пешеход получил травмы. 

В одиннадцатом часу вечера такая же авария произошла на улице Бойцов 9-й Дивизии, напротив дома №187. Там была сбита 30-летняя женщина, которая шла по крайней правой полосе, также в попутном направлении. Курянка  получила травмы. 

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