В Курске нашли двух водителей, скрывшихся с места ДТП

Оба автомобилиста сбили пешеходов и уехали

В Курске 5 марта сбили двух пешеходов, оба водителя скрылись с мест ДТП, но полицейские их разыскали.Так, примерно в половину восьмого вечера напротив дома №5 на проспекте Дериглазова автомобиль задавил 43-летнего мужчину, который шёл в попутном направлении. Пешеход получил травмы.В одиннадцатом часу вечера такая же авария произошла на улице Бойцов 9-й Дивизии, напротив дома №187. Там была сбита 30-летняя женщина, которая шла по крайней правой полосе, также в попутном направлении. Курянка получила травмы.