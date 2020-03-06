В связи с прощанием с Михаилом Булатовым в Курске перекроют движение транспорта
Похоронят Михаила Алексеевича на мемориале Памяти павших в годы Великой Отечественной войны
В связи с траурными мероприятиями в Курске будут перекрывать движение транспорта.
С 9 утра до 14 часов на время проведения траурных мероприятий ограничат парковку и движение автотранспорта на площади у Знаменского собора и по улице Луначарского, а с 12:30 до 15 - на автостоянке перед мемориалом на улице Карла Маркса. Во время прибытия траурного кортежа на мемориал приостановят движение транспорта по улице Карла Маркса.
В течение часа - с 12:30 до 13:30 нельзя будет проехать по улице Сонина и Красной площади на участке от Знаменского собора до Урицкого.
Пассажирский транспорт со стороны Северо-Западного микрорайона и Сеймского округах центр пойдет по Верхней Луговой, а в Железнодорожный округ - через 2-ю Новосёловку.
Микроавтобусы по маршрутам №№ 227, 228, 273, 274 будут курсировать до остановки «Улица Почтовая» по улице Радищева и обратно, движение автобусов и микроавтобусов по кольцевым маршрутам №№ 39, 83, 93, 280 будет осуществляться по улице Радищева, движение троллейбусов со стороны Сеймского округа - до площади Дзержинского, со стороны СХА - до Московской площади.